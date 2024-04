Experte beklagt Teilzeitboom: „Zu viele Menschen arbeiten viel zu wenig“

Was meint er konkret? Welche Daten & Fakten gibt es zum Standort Österreich?

Zu hohe Arbeitskosten für die Arbeitgeber

Im Jahr 2008 hatte Österreich noch Platz 10 bei den Arbeitskosten pro geleisteter Arbeitsstunde in der EU-27, im Jahr 2023 war es schon Platz 7. Anders formuliert: Nur noch in sechs EU-Ländern müssen die Arbeitgeber höhere Arbeitskosten pro Stunde stemmen. Das illustriert für die Agenda Austria den steigenden Kostendruck, der durch den „Produktionsfaktor Arbeit“ entsteht.

Zweithöchster Anstieg in Westeuropa

Dazu komme, dass die Arbeitskosten (also im Wesentlichen Bruttolöhne und -gehälter plus die Arbeitgeber-Sozialbeiträge) außer in Luxemburg und in osteuropäischen Ländern in Österreich am stärksten gestiegen sind – seit 2008 um immerhin 55 Prozent. In vergleichbaren Ländern wie Dänemark (+39 %) oder Schweden (+23 %) fiel der Anstieg wesentlich geringer aus.