Gehälter in Österreich: Ab wann Sie zu den Topverdienern gehören

Doch für einen Spitzenverdiener fehlen da noch ein paar Tausender, weiß die Gehaltsexpertin und verweist dabei auf Berechnungen der OECD und des Momentum Instituts. „Bei allen Definitionen sieht man: Ab 60.000 Euro brutto pro Jahr geht es einem gut“, sagt sie. „Dann gehört man zur Oberschicht.“

Anders ausgedrückt: Verdienen 75 Prozent weniger als man selbst, wäre man subjektiv betrachtet ein Topverdiener, so Ernst. Das deckt sich mit dem Stepstone-Gehaltsreport. Dieser belegt, dass die oberen 25 Prozent in Österreich ein Median-Einkommen von 66.333 Euro brutto pro Jahr haben. Reich ist man deshalb noch nicht – das fängt bei 100.000 Euro brutto im Jahr an, so Ernst. Laut Statistik Austria würden nur zehn Prozent der Menschen in Österreich über 48.000 Euro netto im Jahr verdienen, ergänzt Ernst: „Das ist eine relevante Größe, wenn man wissen möchte, ob man zu den Topverdienern zählt."

Ist man Geschäftsführer oder Führungskraft in einem großen Konzern, sind sogar 150.000 Euro pro Jahr realistisch, ergänzt der Gehaltsexperte Conrad Pramböck. „Das ist für Leute, die sich anstrengen, Leistung bringen und über 20 Jahre Berufserfahrung haben, machbar.“ Und für jene, die fünf essenzielle Punkte berücksichtigen.