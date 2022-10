Stillstand oder Fortschritt? Wie steht es um die Gründerszene?

KURIER: Sind Gründerinnen und Gründer durch die Krisen vorsichtiger geworden?

Barbara Havel: Nein, das zeigen aktuelle Zahlen. Im ersten Halbjahr 2022 gab es in Wien 4605 Neugründungen, fast ein Viertel aller Neugründungen in Österreich. Ein Blick auf die Mitgliederzahl der Wirtschaftskammer Wien zeigt außerdem, dass die Zahl an Unternehmen stetig steigt. Ein Vergleich: Im ersten Halbjahr 2019 gab es rund 140.000 Mitglieder, mittlerweile sind es fast 147.000. Unternehmertum ist trotz aller Herausforderungen und der wirtschaftlich doch sehr volatilen Lage gefragt.