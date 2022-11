Schluss mit Schreiben: Warum wir wieder telefonieren sollten

Auch die innere Haltung, wie man an ein Telefonat rangehe, ist ausschlaggebend, wie es auf der anderen Seite aufgefasst wird. „Fühle ich mich als Bittsteller, weil ich etwas brauche, rufe ich ungern an. Eine gute Hausübung, bevor ich zum Hörer greife, ist, mich selbst zu fragen, was ich an meinem Inhalt mag. Dann werde ich diesen auch gerne übermitteln“, erklärt Berner-Klemt.