Rastlos – warum wir zu wenig Pausen machen

Am Mittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Was viele Menschen dazu bewegt, sich 40 Tage lang im Verzicht zu üben. Sie streichen Fleisch, Süßigkeiten, Kaffee oder Alkohol von ihrer Konsumliste, sie misten Kleiderschränke für Spenden aus oder versuchen, ihre Bildschirmzeit zu reduzieren. Die Fastenzeit wird oft als Chance gesehen, sich selbst etwas Gutes zu tun und zu entschleunigen. Überfluss und Übersättigung zeigen sich oft dann, wenn es die Möglichkeit gibt, einmal auf die Bremse zu treten.

Immer schneller immer mehr leisten und mit permanenten Veränderungen schritthalten zu müssen, ist ein Gefühl, das die meisten kennen – Wissenschafter bezeichnen das Phänomen als „soziale Beschleunigung“. Es muss mehr konsumiert, distribuiert, produziert werden. Firmenumsätze müssen wachsen, Unis mehr forschen, Menschen effizienter sein. Überall geht es darum, das Vorgängige zu überbieten.

Zeitknappheit

Der in Jena lehrende Soziologe Hartmut Rosa widmet sich diesem Phänomen der Beschleunigung seit Jahren in zahlreichen Büchern und Forschungsprojekten. In einem Interview in der Zeitschrift GEO sagte der Forscher unlängst: „Die ganze Moderne ist eine einzige Geschichte des Zeitsparens und der Beschleunigung: Mit dem Auto kommen wir rascher voran als zu Fuß, mit dem Flugzeug schneller als mit dem Auto. Waschmaschinen, Staubsauger, Mikrowellen sparen Zeit, eMails erreichen ihren Adressaten in Sekundenschnelle. Fast jede Technik ist mit dem Versprechen verbunden, dass wir mit ihr Zeit gewinnen.“ Aber: Paradoxerweise habe sich kein Zeitreichtum eingestellt, sondern Zeitknappheit.

Chronische Erschöpfung

Das Gefühl, zu wenig Zeit für sich zu haben, nicht zur Ruhe zu kommen, führt auch viele Klienten in die Praxis von Psychotherapeut Imre Márton Reményi. Nicht bei allen lautet die Diagnose sofort Burn-out. Viele fühlen sich chronisch erschöpft oder überfordert in Job und Privatleben.

„Häufig therapiere ich Menschen, die für ihren Job brennen“, erklärt Reményi. „Es sind Menschen, die glauben, immer verfügbar sein zu müssen. Deren Berufsalltag so durchgetaktet ist, dass sie gar nicht mehr merken, wie sehr sich die Arbeit wie eine Krake in ihre Freizeit gefressen hat. Gerade diese Gruppe ist Burn-out-gefährdet.“

Seine Klienten würden sich einerseits selbst unter Druck setzen und zu hohe Ziele setzen. Andererseits sprechen viele auch von der gesellschaftlichen Erwartungshaltung, dass in gewissen Positionen stets an der Belastungsgrenze gearbeitet werden müsse, um Erfolg zu haben.

Es gebe Klienten, die seit vier Jahren nicht mehr im Urlaub waren, nicht Nein sagen können, die Aufgaben übernehmen, die sie nicht tun müssten, die irgendwann ihre Begeisterung für ihren Job verloren haben und von Leere und Antriebslosigkeit sprechen.

Fehlender Ausgleich

„Ein Burn-out ist nicht nur auf zu viel Arbeit zurückzuführen“, stellt Reményi. klar. Arbeit per se macht also nicht krank. Stress ist nicht nur negativ. Er führt auch zu Erfolgen im Job, diese wiederum rufen Hoch- und Glücksgefühle hervor. „Ursache der Erschöpfung ist die fehlende Balance zwischen Arbeitszeit und Erholung“, so der Experte. In seinen Sitzungen hilft der Psychotherapeut, dieses Maß wiederzufinden.