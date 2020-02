Sieben Tage Abstand von Arbeit und Druck - ein Erfahrungsbericht

Eine Woche Reduktion, Langsamkeit, Abschalten – in der F.X.-Mayr-Klinik in Maria Wörth, Kärnten, arbeiten Ärzteteam, Therapeuten und der Gast selbst an bewusster, tiefer Erholung. Das klingt im ersten Moment nach einer lockeren Angelegenheit, ist aber harte Arbeit – weil Körper und Geist das Abschalten mit heftigen Reaktionen beantworten.

Wer immer (und gerne) auf Hochtouren läuft, kommt nur schwer wieder herunter. Ich bin Wiederholungstäterin und weiß, was auf mich zukommt: heftige, migräneartige Kopfschmerzen, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit. Aber dann, in der zweiten Wochenhälfte, ein Aufschwung und neue Energien.

Der Check-In: Sobald man im Vivamayr eincheckt, beginnen die professionellen Klinikabläufe. Heißt: ärztliche Anfangsuntersuchung, individuelle Erstellung des Therapieplans, Erstellen eines Behandlungsplans für die Woche. Das führt bei Neulingen durchaus zu Irritationen, weil die Behandlungen „eingeteilt“ werden. Man bezahlt aber jede einzelne Therapie gesondert. Im Vivamayr gibt es keine Inklusiv-Pakete, eine Woche kommt auf rund 5.000 Euro.

Die Behandlungen: Der Arzt verordnet eine Kur, eine Kombination aus Schul-, Alternativ- und Mayr-Medizin. Die Therapie stützt sich auf Schonung (Reduktion der Nahrung), Säuberung (Darmreinigung), Schulung (Kautraining, langsam essen) und Substitution (Zugabe von Mineralstoffen, Vitaminen).

Ein Tag im Vivamayr: Ist eine Mischung aus Behandlungsprogramm und Auszeiten zum Erholen und Schlafen. Mein Tag 2 sah zum Beispiel so aus: 7:30 Uhr Morgentrunk zur Darmreinigung, Mundpflegeöl. 8 Uhr Frühstück. 8:50 Uhr Nasale Reflextherapie nach Röder. 9:15 Uhr Elektrolysefußbad. 10 Uhr Massage. 10:45 Uhr Mineralstoffanalyse und Freie-Radikale-Messung. 11 Uhr ärztliche manuelle Bauchbehandlung. 12:30 Uhr Mittagspause. 13:30 Uhr Stresstest. 18 Uhr Abendessen. 21 Uhr Leberwickel und Nachtruhe.