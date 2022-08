Radlermode für Frauen: Was ein erfolgreiches Unternehmen braucht

Mittels Crowdinvesting-Kampagne auf Startnext sammelten sie 25.000 Euro ein, um die erste Kollektion von Kama Epic Cycling Apparel, zu der neben den Hosen aus Shirts und Westen zählen, zu produzieren. Das geschieht in der Nähe des Garda-Sees bei einem frauengeführten Unternehmen. „Das passt in der Kommunikation super, weil sie sofort weiß, was wir meinen“, erklärt Stelzer.

Social Media als Marketingplattform

Beide Frauen sind als Marketerinnen selbstständig und wissen, wie und wo man gute Produkte verkauft. Nämlich dort wo die Inszenierung stimmt: Auf Auf Social Media. Richtige Kommunikation braucht viel Liebe und Zeit. Es wundert also nicht, dass sich Kama Epic Cycling Apparel von einem Nebenprojekt in den Fokus der beiden Frauen geschoben hat. „Es ist viel Arbeit. Aber es kommt gut an, daher entwickeln wir immer weiter“, sagt Stelzer. An Ideen für neue Produkte mangelt es nicht. Es fehle zum Beispiel noch an sogenannten „peefriendly “ Bib-Shorts mit elastischen Trägern. Der Prototyp wird aktuell getestet.