PwC-Studie: „Firmen sind auf Krisen nicht gut vorbereitet“

KURIER: In der PwC-Studie „Global Crisis and Resilience Survey 2023“ geht hervor, dass Führungskräfte ihre Krisenresilienz überschätzen: Was versteht man darunter?

Christian Kurz: Resilienz bedeutet, dass ich mit Krisen vernünftig umgehen kann. Führungskräfte wurden in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Krisen konfrontiert.

Dadurch hat, wie die Studie zeigt, die Resilienz in Unternehmen an Bedeutung gewonnen. Aber gleichzeitig wird deutlich, dass sie nicht wirklich vorbereitet sind. Dafür wurden bisher zu wenige Maßnahmen ergriffen. Das Bewusstsein ist da, aber die Umsetzung braucht noch Zeit.