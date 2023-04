Krisen überstehen: Führungskräfte überschätzen ihre Fähigkeiten

Emotionale Resilienz spielt eine große Rolle

Ein Wert, der bereits in der letzten Studie 2021 stark herausgestochen ist, war die (mentale) Gesundheit. So nannten 80 Prozent der Unternehmen ihre Investitionen in das Wohlbefinden der Mitarbeitenden als die wichtigste Maßnahme, die sie in diesem Jahr ergriffen haben: „In Anbetracht der Pandemie, der wirtschaftlichen Turbulenzen, tiefgreifenden kulturellen Veränderungen und anderen Herausforderungen, stand die psychische Gesundheit ganz oben auf der Prioritätenliste der Unternehmenswelt.“

Diese Konzentration auf das Wohlbefinden hat nicht nachgelassen. Immer mehr Organisationen haben in den letzten Jahren “Well-being”-Programme integriert und „die Notwendigkeit erkannt, die Mitarbeitenden zu unterstützen und Gleichgewicht und Wohlbefinden zu fördern.“ So planen 31 Prozent der Unternehmen Investitionen in die persönliche und emotionale Resilienz ihrer Belegschaft, um dadurch ihre Unternehmensresilienz grundlegend zu stärken.

„Die Fähigkeit, sich anzupassen und auf Störungen zu reagieren, ist von entscheidender Bedeutung, um das bei den Stakeholdern aufgebaute Vertrauen zu erhalten und den Unternehmenswert und die Reputation zu schützen“, sagt Experte Kurz. „Und das in einer Zeit, in der die Erwartungen an Unternehmen noch nie so hoch waren.“ Um eine vertrauenswürdige und agile Organisation aufzubauen zu können, rät Christian Kurz Führungskräften auch in den Resilienzaufbau ihrer Mitarbeitenden zu investieren.