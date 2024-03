Polizeihunde: Wie man sie trainiert und ob sie trotzdem Schwächen haben

Luke Skywalker ist entspannt und wartet brav auf seinen nächsten Einsatz. Neben ihm seine Chefin: Cornelia Handl. Die 43-Jährige und der Fünfjährige sind ein Dream-Team. Handl ist seit zwölf Jahren Diensthundeführerin bei der Polizei. Ihr treuer Gefährte Luke, dessen vollständiger Name Luke Skywalker of Flying Attacks lautet, ist einer von 300 Hunden, der für die Polizei österreichweit im Einsatz ist.

Lukes Spezialisierung: Sprengstoff und Waffen. Im Interview erzählt die Niederösterreicherin, wie man Hunde so trainiert, dass sie Bomben finden. Außerdem: Was Kommissar Rex damit zu tun hat und bei was Luke Skywalker schwach wird.