Motorräder und eine Krabbelstube: Warum KTM die Kleinsten jetzt selbst betreut

Das Angebot in den Gemeinden hat also nicht mehr ausgereicht?

Es hat sich vieles positiv verändert und verbessert. Die Problematik bleibt aber die Betreuung von Kleinkindern. Für den betreuenden Elternteil ist es von Vorteil, das Kind in der Nähe zu wissen. So können sie schnell vom Arbeitsplatz in die Krabbelstube. Ausschlaggebend war auch, dass man mit einer eigenen Betreuung vermeiden kann, an einen Ort gebunden zu sein. Möchte man sein Kind nämlich in einer Krabbelstube außerhalb der Gemeinde anmelden, braucht es dafür eine extra Genehmigung. Die bekommt man nur schwer, da es weitere Kosten verursacht, die in Regel höher sind als der Betreuungsplatz an sich.

Wie viel investieren Sie in das Betreuungsangebot und was bekommen Sie retour?

Das hängt von der Anzahl der Betreuer und von der Infrastruktur ab. Eine Gruppe würde ungefähr 100.000 Euro im Jahr kosten. Es gibt Förderungen, die im besten Fall ein Drittel der Kosten decken. Die Betreuung ist für die Mitarbeiter gratis, mit Ausnahme von Unkosten, etwa für die Verpflegung. Ein Mehrwert, der nicht quantifizierbar ist, ist das Employer-Branding und dass wir die Loyalität zum Unternehmen stärken. Außerdem können wir damit die Elternteile bei der schnelleren Rückkehr zum Arbeitsplatz unterstützen – sofern sie das wollen.

➤ Lesen Sie mehr: Kinderbetreuung: 51 Prozent der Eltern können nicht Vollzeit arbeiten

➤ Lesen Sie mehr: Warum Firmen jetzt die Kinderbetreuung der Mitarbeiter übernehmen müssen