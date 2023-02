Moody's: Demografie ist das wirtschaftlich größte Risiko

, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie mit Blick auf die steigende Lebenserwartung bei niedrigen Geburtenraten. „Die Belastung für den Arbeitsmarkt ist bereits sichtbar.“ Der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) seit 1990 von 69 auf 64,1 Prozent zurückgegangen „und wird in den kommenden Jahren weiter sinken, da die Babyboomer in Rente gehen“.

Ohne Reformen werde sich das potenzielle Wachstum von Europas größter Volkswirtschaft in kommenden Jahrzehnt weiter abschwächen. Die Ratingagentur geht zugleich davon aus, dass die Probleme auf politischer Ebene angegangen werden.