„Mit Work-Life-Balance habe ich mich nie beschäftigt“

Die Menschen sehnen sich nach mehr Work-Life-Balance. Ist das in Ihrem Beruf gegeben?

Ich selbst habe mich nicht damit beschäftigt. Für mich ist das Verhältnis, wie es ist, in Ordnung. Ich habe meine Freizeit am Abend und am Wochenende und das ist gut so.

Jetzt herrscht in vielen Bereichen ein starker Fachkräftemangel. Beobachten Sie das in Ihrer Branche auch?

Die Lehrlinge sind die Zukunft und die Lehrlinge sind zu wenig. Ich bin nicht sicher, wie das in unserem Betrieb aktuell aussieht, aber im Allgemeinen habe ich das Gefühl, dass jeder nach neuen Talenten sucht.