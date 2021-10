Mit diesen Produkten können Sie im Alltag CO2 einsparen

Sich ein Auto teilen

Ein vollbesetztes Auto verkleinert den Fußabdruck

Die Mobilitätswende ist ein wichtiges Mittel, um die Klimakatastrophe abzuwenden – darüber sind sich Experten einig. Im Pendlerverkehr gibt es allerdings noch kaum spürbare Erfolge hinsichtlich der Einsparung von CO2.

Jemand der das ändern möchte, ist Jonathan Gutschi mit Greendrive. Das Start-up bietet eine App zur Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten für Pendler an.

„Unsere Vision für die Zukunft ist aber eine Plattform, die sich auf Mobility as a Service fokussiert“, sagt Gutschi.

Was er konkret damit meint?

„Möchte ein User beispielsweise von seinem Arbeitsplatz in Graz am Abend nachhause in die Südsteiermark kommen, soll er über unsere Plattform künftig alle angebotenen Mitfahrgelegenheiten und öffentlichen Verkehrsmittel im relevanten Zeitraum angezeigt bekommen und die Tickets auch gleich buchen können.“

Man habe bereits einen Proof of Concept (damit wird die prinzipielle Durchführbarkeit eines Vorhabens belegt) für den steirischen Verkehrsbund und die ÖBB entwickelt, um Straßenbahn- und Buslinien sowie Zugverbindungen zu integrieren.



Die Nutzung der App ist gratis. Kunden haben aktuell die Wahl: Entweder man bietet Fahrten gegen einen frei wählbaren Beitrag zu den Fahrtkosten auf der Plattform an, oder man wechselt sich mit den Fahrten ab.

Für Unternehmen bietet Greendrive maßgeschneiderte Pakete an. „Damit können die Mitarbeiter untereinander Fahrgemeinschaften bilden und nicht nur gemeinsame CO2-Einsparungswerte berechnen, sondern beispielsweise auch Gewinnspiele abwickeln.

Das kann ein Puzzlestein im betrieblichen Mobilitätsmanagement sein“, sagt der Gründer.

Die Idee: Pendler, die dieselben Wege zurücklegen zusammenbringen, um Stau-Potenzial und-Emissionen zu reduzieren



Die App: Gibt es für Einzelnutzer kostenlos in der Basisversion und für Unternehmen als Premiumpaket

Wo man es kriegt: Einzelnutzer im App-Store und Unternehmen beim Anbieter