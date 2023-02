4.774 Euro im Monat: Bayern wirbt mit Benefits um Lehrer aus Österreich

Bayern sucht verstärkt nach neuen Lehrkräften. Denn zurzeit sieht sich Deutschland mit einem massiven Lehrermangel konfrontiert. Über 12 000 Lehrerstellen seien heuer noch unbesetzt, wie eine Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) ergibt. Deswegen weitet Bayern die Suche nun auch auf andere deutschsprachige Länder aus.

Neue Benefits aus Bayern

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, stellen sie dazu zahlreiche neue Benefits für Lehrerinnen und Lehrer, die sich für eine Stelle in Bayern entscheiden, auf. Beginnend mit dem hohen Einstiegsgehalt, das in Bayern monatlich bei 4.774 Euro brutto liegt. Zum Vergleich: In Österreich sind es 3.116 Euro.