Lehrermangel: Gewerkschaft warnt vor weiterer Kündigungswelle in Wien

In den Wiener Pflichtschulen rollt laut Gewerkschaft schon die nächste Kündigungswelle. Bereits in den vier Wochen vor Weihnachten habe es 20 Dienstauflösungen gegeben. Während der Semesterferien sei es nun erneut jeden Tag eine gewesen, berichtet der oberste Wiener Pflichtschullehrervertreter Thomas Krebs (FCG) im Gespräch mit der APA. Er fordert mehr Unterstützungspersonal, Entlastung von Zusatzaufgaben und mehr Unterstützung durch die Bildungsdirektion.

Studierende, die als Lehrkraft in den Klassen stehen, würden wegen der Doppelbelastung aufgeben - ein Teil davon wende sich ganz vom Lehrberuf ab. Lehrerinnen und Lehrer, die in Niederösterreich wohnen, würden von Wien auf Posten in "ihrem" Bundesland wechseln. Und es gebe immer mehr Wiener Lehrer, die für die Arbeit nach Niederösterreich pendeln.

Bildungsdirektion dementiert

Für die Wiener Bildungsdirektion ist hingegen keine "große Abwanderungstendenz" wahrnehmbar, hieß es auf Anfrage der APA mit Verweis auf die Zahlen zwischen August des Vorjahrs und diesem Jänner an allen Wiener Schulen (Landes- und Bundesschulen). Demnach stehen 151 einvernehmlichen Auflösungen des Dienstverhältnisses, Kündigungen oder Pensionierungen rund 1.900 Neuanstellungen gegenüber. Insgesamt unterrichten rund 28.500 Pädagoginnen und Pädagogen in Wiener Klassenzimmern.