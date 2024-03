MedUni-Vizerektorin: „Unsere Absolventenquote liegt bei 90 Prozent“

Das ist unser Erfolgsgeheimnis. Trotz möglicher Schwierigkeiten in der täglichen Praxis bieten wir Forschung, Lehre und Patientenbetreuung in einem. Das macht einen hohen Qualitätsstandard.

Was darf man sich von seiner Medizin-Karriere erwarten?

Unseren Studierenden stehen die Türen überall weit offen. Sie können sich in unterschiedlichste Fachrichtungen weiterentwickeln. Es gibt aber schon auch noch Nadelöhre, etwa wenn man auf Ausbildungsplätze für die Basisausbildung warten muss. Das betrifft besonders Studierende, die in Wien bleiben wollen. Einige schauen sich deswegen auch woanders um – und wir geraten im Wettbewerb mit dem Ausland ins Hintertreffen. Meines Wissens nach wird aktuell diskutiert, ob es die Ausbildung wirklich braucht. Denn was sich nicht so gut bewährt, muss man nicht unbedingt weiterführen.