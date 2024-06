Nichts ist schlimmer: Wenn beliebte Marken ihre Logos ändern

Die beste Veränderung ist die, die der Kunde nicht merkt. Ich frage mich: Warum muss immer das Logo als erstes leiden? Weil das Management zeigen will, dass es aktiv ist. Das arme Logo wird dann von den tollen Designern verändert – nur um zu zeigen, dass sich jetzt alles verändert. Aber Veränderung muss mehr sein, im Inneren passieren und die Leistung betreffen. Bei allen Anpassungen muss man sich und der Marke treu bleiben. Vielleicht nicht so krass wie Coca-Cola, die seit 100 Jahren das gleiche Logo haben, aber annähernd.

Was ist die größte Gefahr für eine etablierte Marke?

Die Veränderung soll ja oft auch eine Verjüngung sein, sonst droht die Gefahr, mit den Kunden wegzusterben. Ich spreche von einer Pandemie der Verjünglichung. Damit wird legitimiert, alles verändern zu dürfen. Aber man kann sich nicht plötzlich an neue Zielgruppen wenden, Kampagnen komplett umwerfen, die Erzählung der Marke neu erfinden. Dann kämpft man nämlich gegen zwei Riesen im Raum: die, die da sind, sind irritiert. Und die, die man gewinnen will, glauben das Ganze nicht. Und letztlich erreicht man niemanden mehr.

Wie viele Fehler verzeihen Kunden ihrer Marke?

Ziemlich viele. Der Abgasskandal hätte für VW der Tod sein müssen – war er aber nicht. Warum? Weil die Marke ihre entscheidenden Markenleistungen trotzdem erfüllt hat. Einen VW hat man nie gekauft, weil er grün war. Sondern weil er gut fährt. Marken geraten nur dann in Gefahr, wenn sie in ihren Kernelementen versagen. Wenn bei den Kunden der Spruch fällt, „die sind nicht mehr so, wie sie mal waren“ – dann erodiert die Marke. Aber man muss schon ziemlich viel veranstalten, dass das passiert.