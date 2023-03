Manipulative Praktiken im Netz: Arbeiterkammer warnt vor "Dark Patterns"

Die OECD hatte in ihrem j├╝ngsten Bericht "Dark commercial patterns" (2022) betont, dass Konsumenten im digitalen Raum weniger aufmerksam f├╝r Manipulationsversuche sind, au├čerdem k├Ânnen Unternehmen digital deutlich mehr Information ├╝ber Verbraucher sammeln.

Auch kann die Wirksamkeit der Tools leicht bei unterschiedlichen Gruppen getestet und graduelle Personalisierungen umgesetzt werden. Dabei handle es sich um ein breit eingesetztes, aber bis dato wenig bekanntes Ph├Ąnomen. Einer im Vorjahr von der Europ├Ąischen Kommission publizierten Studie zufolge setzen 97 Prozent der in der EU popul├Ąrsten Websites mindestens ein "Dark Pattern" ein.

Versteckte Buttons

Konkret geht es dabei nicht nur um die "Klassiker" wie die unfreiwillige Akzeptanz aller Cookies, weil eine Ablehnung komplizierter und schlechter erkennbar ist, sondern auch um versteckte Buttons zur Abmeldung von Newslettern etc., um k├╝nstliche Verknappung ("Nur mehr xy Mal verf├╝gbar", "Aktion nur f├╝r Sie" etc.), den Abschluss versteckter Abonnements oder anderer Vertr├Ąge. Meist treten viele Effekte gleichzeitig auf.

Die EU-Kommission habe zwar eine Initiative zur "digitalen Fairness" gestartet und bereite neue Regeln gegen unfaire Online-Praktiken vor, die Rahmenbedingungen hinken der Realit├Ąt aber hinterher.

Der Mensch werde zu "Datenquelle und Manipulationsobjekt", vor allem, wenn Emotionen erkannt und gezielt stimuliert werden, mahnte AK-Konsumentenschutzexpertin Daniela Zimmer. "Anbieter schleichen sich da in die intimste Privatsph├Ąre ein." Es brauche eine breite Debatte zur Frage "Was darf Digitalmarketing und was ist unverantwortliche Manipulation?"

Gro├če Bedenken l├Âse vor allem die Emotionserkennung f├╝rs personalisierte "Gef├╝hlsmarketing" aus: Die AK fordert ein Verbot von Gesch├Ąftspraktiken, die die Menschenw├╝rde ber├╝hren. Anbieter h├Ątten heute dank Unmengen an Personendaten, Algorithmen, K├╝nstlicher Intelligenz und ausgekl├╝geltem Webseitendesign besonders machtvolle Mittel, Userverhalten auch v├Âllig unbemerkt zu steuern.

Individuelle Merkmale

Klassifizierung nach Hunderten individuellen Merkmalen in Kombination mit neuropsychologischen Erkenntnissen und technischen Gestaltungsm├Âglichkeiten erleichtern Manipulationsversuchen und die Schaffung von Abh├Ąngigkeiten.

Handys, Sprachassistenten oder Wearables liefern heute ausreichend Bild-, Audio- und andere biometrische Daten um Mimik, Sprache, Gestik nach Ausdr├╝cken wie Freude, Wut, Ekel, Furcht, ├ťberraschung usw. zu untersuchen.

Scheinbar "mitf├╝hlende" KI kann hochpersonalisierte Werbebotschaften entwickeln, die emotionale Reaktion auf einen Firmenauftritt etc. pr├╝fen und Chatbots eruieren Pers├Ânlichkeitsmerkmale. Neue Funktionen von Amazon erm├Âglichen Echo-Ger├Ąten zu erkennen, ob jemand krank ist, etwa wenn Stimmprofile auf eine verstopfte Nase hinweisen.

Emotionserkennung

Umgehend kann ein H├╝hnersuppenrezept oder ein Lieferangebot von Hustenbonbons folgen. Bedeutet: Emotionserkennung und Analysen der bisherigen Verhaltens- und Transaktionsdaten erm├Âglichen es, punktgenau jene (schw├Ąchsten) Momente im Leben zu bestimmen, in denen jemand am empf├Ąnglichsten f├╝r ein bestimmtes Produkt ist.

Es folgen Angebote als willkommene Ablenkung, Rettungsanker oder Trost.

Konkret verlangt die AK, einen zul├Ąssigen Umfang der Datensammlung zu definieren und den Einsatz von personalisierten Angeboten und Werbung zu begrenzen. Die Verwendung besonders sch├╝tzenswerter Daten wie Gesundheit, biometrische Merkmale wie Gesichtsz├╝ge, Stimme oder Herzfrequenz f├╝r Marketingzwecke sei generell zu verbieten.

Komplett tabu sollten Emotionserkennung und psychografische Profile sein.

Der EU-Entwurf zu einem KI-Gesetz enthalte blo├če Hinweispflichten auf Emotionserkennung. Auch der ├Âsterreichische Gesetzgeber kann aktiv werden: Eine ├ľffnungsklausel in der Datenschutzgrundverordnung gestattet es den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Verarbeitung biometrischer Daten Beschr├Ąnkungen einzuf├╝hren.