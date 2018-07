Lieber flexibel statt Chef? Was Absolventen im Job wollen

Günther Tengel ist Geschäftsführer des Personalberaters Amrop Jenewein. Er weiß, was Arbeitgeber von den Jungen erwarten.

KURIER: Junge Techniker und Wirtschaftler: Welche Karriere-Verläufe erwarten sie?

Günther Tengel: Das sind definitiv die beiden relevanten Studienbereiche für die Wirtschaft. Techniker werden am Arbeitsmarkt stark nachgefragt, in Zukunft wohl noch viel mehr. Über alle Studienrichtungen hinweg gilt aber: Das klassische Modell – Studium, dann ein, zwei Jobs und schließlich Pension – ist überholt. Heute sind es mehr als drei Phasen, Lebensläufe haben Brüche.

Laut der aktuellen Talent-Studie hat für 60 Prozent der Studierenden dieser Fächer Work-Life-Balance im zukünftigen Job oberste Priorität. Warum?

In Österreich sind wir heute eine gesättigte Gesellschaft. Zwischen den pflichtbewussten Babyboomern und den spaß- und flexibilitätsgetriebenen Millennials ist ein großer Unterschied. Heutige Unternehmen können schwer damit umgehen, dass jeder seine eigene Definition von Leistung oder Work-Life-Balance hat. Was nicht heißt, dass die Jungen nicht ehrgeizig sind. Aber sie setzen ihre Leistungsbereitschaft bewusst in den selbst definierten Zeiten ein. Für Unternehmen ist das sehr herausfordernd.

Jeder Dritte will laut Studie Chef werden.

Das merke ich nicht. Ich sehe viele Junge, die wollen eine Aufgabe, die möglichst flexibel ist, Spaß macht und nachhaltig ist. Verantwortung übernehmen heißt, mehr Leistung zu erbringen. Wenn mehr Leistung mehr Einsatz verlangt und mehr Einsatz mehr Zeit, dann ergibt das einen Widerspruch. Hinzu kommt, dass sich auch die Organisationen verändern. Hier machen starke Hierarchien zunehmend Netzwerk-Strukturen Platz.

Ein Drittel der Befragten hofft auf Sicherheit im Berufsleben. Wie wahrscheinlich ist die heute noch?

Wenn wir von dem ausgehen, was ich eingangs über Work-Life-Balance gesagt habe, ist es doch pervers, wenn ich von meinem Arbeitgeber Sicherheit erwarte, die ich ihm umgekehrt nicht gebe. In der Vergangenheit gab es teilweise lebenslange Loyalität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist für beide Seiten vorbei. Sobald eine Firma einen Mitarbeiter mit 55 kündigt, verlieren alle unter 55-Jährigen das Vertrauen.

Frauen wollen vielfältige Aufgaben, Männer legen größeren Wert auf Vorgesetzte, die ihre professionelle Entwicklung fördern. Unterschätzen Frauen, wie wichtig Netzwerke und Mentoren sind?

Ja, das würde ich unterstreichen. Grosso modo unterschätzen Frauen massiv das Thema Netzwerke. Hinzu kommt, dass Frauen mit Kindern eher einmal eine Abendveranstaltung auslassen. Das geht zulasten der Netzwerkpflege.

Beim Gehalt erwarten Frauen sich nicht so viel wie Männer. Warum?

Frauen streben teilweise in Job-Profile, die weniger gut bezahlt sind. Und viele Frauen sind immer noch zurückhaltender in dem, was sie fordern. Ich kenne aber auch toughe Frauen, die da ganz anders ticken.