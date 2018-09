Matura, was jetzt? Sechs Beispiele zeigen wie's geht

Hannah entschloss sich nach der Matura zu einem internationalen Freiwilligendienst mit der Caritas in Tansania:

Zweieinhalbstunden mit dem Auto von der nächsten Stadt entfernt, in einem kleinen Ort mitten im Busch in Tansania – hier steht Hannah im Klassenzimmer vor 55 Vier- bis Siebenjährigen und unterrichtet Englisch. In einer Welt, die viele nur aus dem Reisekatalog kennen, verbringt die 19-Jährige vier Monate ihres Lebens.

Im Juli schloss Hannah ihre Matura an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Feldkirch ab. Danach gab es zu viele Optionen, also nahm sie sich Zeit: "Im Maturastress hatte ich zu viel um die Ohren, um darüber nachzudenken. Nach der Matura dachte ich mir, wann, wenn nicht jetzt, etwas tun, dass ich immer schon mal machen wollte!“ Afrika reizte die 19-Jährige schon immer und Kinder sind ihre große Leidenschaft. Sie suchte also in den unterschiedlichen Projekten der Caritas nach dem richtigen Einsatz und entschied sich für einen internationalen Freiwilligendienst mit der Caritas Steiermark in Tansania.

Seit drei Wochen ist sie nun inzwischen vor Ort, unterrichtet Englisch und unterstützt die Lehrer an der ortseigenen Privatschule. Leisten können sich diese Schule aber die meisten Familien nicht selbst, denn viele leben hier knapp an der Armutsgrenze. Daher übernehmen der Orden des Klosters vor Ort bzw. Spenderinnen und Spender aus Österreich die Schulgebühren vieler Familien. Denn eine englische Ausbildung und somit auch die Möglichkeit später studieren zu gehen, fehlt an den meisten staatlichen Schulen.

"Erst wenn man fast gar nichts mehr hat, wird einem bewusst, welche Dinge im Leben wirklich wichtig sind“, zieht Hannah einen ersten Schluss . "In Österreich jammern wir über so viele Dinge, die eigentlich komplett unwichtig sind, hier in Afrika haben die Menschen fast nichts, trotzdem sind sie zufrieden“, sagt die Vorarlbergerin nachdenklich. Ein Kübel Wasser, mehr haben die Menschen vor Ort für ihre tägliche Hygiene und den Gang zum WC nicht. Wer sich waschen will, muss das Wasser auf dem Kopf vom ortseigenen Brunnen in die Lehmhütte transportieren. In der Schule werden die Bleistifte und die Hefte unter mehreren Kindern geteilt, weil sie sonst nicht leistbar wären. Die Schulpflicht wird von vielen Eltern trotz der finanziellen Unterstützung bei dieser Schule nicht immer ganz genau genommen. "Manchmal fehlen Kinder, weil sie zuhause auf die Tiere aufpassen oder den Eltern im Haushalt helfen müssen“, erklärt Hannah.

Dass es nicht leicht werden würde, in diese komplett neue Kultur inklusive neuer Sprache einzutauchen, war für sie von Anfang an klar: "Zu Beginn war es ungewohnt, in dieser neuen Kultur zu leben und wir hatten große Sprachbarrieren. Hier gibt es ja über 130 Stammessprachen und es sprechen nicht einmal alle Suaheli, geschweige denn Englisch. Ich habe mich dann halt mit Hand und Fuß verständigt.“ Nach gut zwei Wochen kam sie jedoch immer besser in die Kultur hinein. Aufgrund der Herzlichkeit der Kinder und der großen Hilfsbereitschaft der Priester vor Ort fühlt sie sich nun in ihrem Einsatzgebiet angekommen. Nach ihrer ersten Zeit in Afrika ist sich Hannah sicher: "Es ist wirklich eine Erfahrung fürs Leben, die ich so nur jedem weiterempfehlen kann.“