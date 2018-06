Erasmusplus: Ein Semester EU

Denn bei einem Auslandaufenthalt lernen Jugendliche, was sie zu Hause wohl nicht so schnell lernen: Wie organisiere ich mich, wie finde ich mich in einem Land wie Polen, Spanien oder Zypern zurecht? „Wer andernorts lebt, erfährt auch viel über sich selbst. Und so mancher lernt zu schätzen, was er zu Hause hat“, weiß Volz. Und viele bekommen einen Blick dafür, was man im eigenen Land besser machen könnte.

Auch die Netzwerke, die man während eines Aufenthalts in der Fremde knüpft, sind in einer globalisierten Welt von großem Nutzen. „Zum Glück erkennen die Unis mittlerweile auch die Leistungen an, die anderswo gemacht wurden, so verliert man keine Zeit durch den Ortswechsel“, sagt Volz. „Schüler und Lehrlinge profitieren ebenso, wenn sie sehen, wie man in Rumäninen oder Spanien arbeitet.“

Und noch eine Hoffnung verbinden die EU-Verantworlichen mit dem Erasmus-Programm – nämlich dass die jungen Menschen überzeugte Europäer werden. Gerhard Volz hat festgestellt, „dass diejenigen weniger anfällig für Radikalismen sind, die einige Zeit im EU-Ausland verbracht haben.“