Karriereziel CEO: Diese vier Fragen sollte man sich vor dem Aufstieg stellen

Frage 1: Warum will ich CEO werden und was erwarte ich mir davon?

Der wichtigste persönliche Faktor am Weg zum CEO ist die intrinsische Motivation. Denn die vielen Herausforderungen des Jobs zu schultern, ist schwer möglich, wenn der Job mehr Statussymbol als Leidenschaft ist.

Daher empfehlen internationale Top-Manager wie der frühere CEO des Cincinnati Children’s Hospital Medical Center Michael Fisher eine kritische Selbstreflexion durchzuführen und sich Fragen zu stellen wie: „Wieso will ich CEO werden?“, „Wie werde ich als CEO Mehrwert bieten?“ und „Wie werde ich mich als CEO verhalten?“

Welche Antworten nachhaltig sind und welche nicht, liegt auf der Hand. Ist die Motivation an mehr Macht, Geld und Ansehen orientiert, wird diese kürzer anhalten, als wenn es sich um einen intrinsischen Wunsch handelt, die eigene Vision für das Unternehmen voranzutreiben und diese gemeinsam mit allen Stakeholdern zu verwirklichen.

Frage 2: Wie passe ich meine Perspektive an und erziele weiter gute Leistungen?

Eine große Herausforderung als CEO-Kandidatin oder Kandidat ist die Spannung zwischen dem aktuellen und dem zukünftigen Job. Während die Tätigkeiten der derzeitigen Position nicht nachlassen dürfen und weiterhin zu 100 Prozent erfüllt werden müssen, sollte aus der Vogelperspektive eine weitere Sicht eingenommen werden:

Jene auf die eigene Zukunft, sowie auf jene des Unternehmens und der Stakeholder. Die effektivsten Managerinnen und Manager sind jene, die beide Perspektiven abdecken.

„Do the job you’re doing today like you’re going to do it fort he rest of your life“ – also: "Mache deinen aktuellen Job so, als würdest du ihn ein Leben lang machen", rät General-Motors-CEO Mary Barra.