Attraktiver Job gefällig? Wo man sich in zehn Jahren bewerben sollte

Man will die Reichweite ausbauen, ohne den menschlichen Faktor aus dem Recruiting-Prozess zu nehmen, so ÖBB-Konzernpersonalchefin Martina Hacker . Heuer sind rund 3.400 vakante Stellen bei den ÖBB ausgeschrieben – und mit dieser hohen Anzahl sind sie nicht allein. Österreichweit suchen Unternehmen händeringend nach Arbeitskräften. Ein Trend, der sich halten wird, weiß Barbara Schalk-Steiner.

Die Wirtschaftswissenschafterin Julia Bock-Schappelwein beschäftigt sich seit 2004 mit dem heimischen Arbeitsmarkt und erklärt: „2023 waren 659.097 unselbstständig Beschäftigte in Österreich 55 Jahre und älter. Das sind 16,7 Prozent aller unselbstständig Beschäftigten, die in den kommenden zehn Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.“ Lücken, die von der deutlich kleineren Kohorte der Generation Z gefüllt werden müssen. Das allein kann schon eine Herausforderung sein, so Wolfgang Alteneder. Er ist Projektleiter bei Synthesis Forschung und gibt laufend Prognosen zur Arbeitsmarktentwicklung.

Der Dienstleistungssektor Laut Wolfgang Alteneder werden in den kommenden fünf Jahren jedenfalls rund 170.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen – mit einem eher trägen Beschäftigungswachstum. Besonders betroffen ist der Dienstleistungsbereich, konkret die freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. Eine Erhebung des Industriewissenschaftlichen Instituts zeigt, dass 2030 bis zu 21.900 Fachkräfte in der Elektro- und Elektronikindustrie fehlen werden. In der metalltechnischen Industrie werden es 23.600. Die Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie müssen mit 17.900 fehlenden Fachkräften rechnen. Auch der berufspraktische Bereich, also jene Berufe, die eine Lehre erfordern, wird schwer zu besetzen sein, so Alteneder: „Es fehlen Installateure, Elektriker, Dachdecker und Mechaniker“, sagt der Experte.

Auf einen Zuwachs in Lehrberufen hofft auch die UNIQA : „Wir sind grundsätzlich laufend auf der Suche nach jungen Menschen, die eine Lehre zur Versicherungskauffrau oder Versicherungskaufmann absolvieren möchten. Lehrlinge bergen ein gewichtiges Zukunftspotenzial“, so Robert Linke, Leiter People Österreich der UNIQA Insurance Group. Sie könnten nahtlos in den Beruf einsteigen, was in Zeiten, in denen die Babyboomer-Generation mit ihrem „Know-how“ in den Ruhestand geht, an Bedeutung gewinnt.