Jetzt doch: 1.050 neue Anfängerplätze an den Fachhochschulen

Keine Änderungen gegenüber dem Entwurf gibt es bei der geplanten Erhöhung der Fördersätze. FH werden anders als die Universitäten vom Bund durch Förderungen pro besetztem Studienplatz finanziert. Dabei steigen die Fördersätze vor allem mit dem Technikanteil des Studiums.

Bereits mit Anfang Jänner in Kraft getreten ist eine Erhöhung der Sätze um zehn Prozent - für einen Studienplatz mit dem höchsten Technikanteil gibt es seither 10.700 statt 9.700 Euro. Ab 1. Oktober 2024 werden die Sätze noch einmal um rund 4,5 Prozent erhöht - also im obigen Fall auf rund 11.200 Euro.

Die neuen Studienplätze sollen vor allem im Bereich der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit entstehen, auch der MINT-Bereich (v.a. Technik- und Ingenieurwissenschaften sowie Informatik) soll profitieren.

Konkret sollen in drei Ausbaustufen je 350 neue Anfängerplätze geschaffen werden, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Dienstag.