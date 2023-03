Nach Kritik: FH-Studienplätze werden doch ausgebaut

Als es um den Entwicklungs- und Finanzierungsplan für Österreichs Fachhochschulen ging, war es Ende Jänner ordentlich turbulent geworden. Nachdem Wissenschaftsminister Martin Polaschek einen Entwurf vorgelegt hatte, wies die Fachhochschulkonfrenz diesen „in seiner Gesamtheit zurück“.

Der Fachhochschulsektor werde in seiner Leistungsfähigkeit beschnitten und zurückgestutzt, der Ausbau des Studienangebots zum Stillstand gebracht und inhaltlich ausschließlich der technische bzw. naturwissenschaftliche Bereich betont, lautete die Kritik.

Nun hat das Ministerium den Entwurf "weiterentwickelt", wie Polaschek am Dienstag mitteilte. Mit dem nun vorliegenden Plan, könne man den "Kurs des zukunfts- und bedarfsorientierten Ausbaus der Fachhochschulen, den wir bereits in der Vergangenheit eingeschlagen haben, in den kommenden drei Jahren fortsetzen", sagte der Minister.