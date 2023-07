Ikea nimmt die Mondelēz-Schokolade aus dem Sortiment

Ein Boykott?

Generell würde laut der Frankfurter Allgemeine Zeitung (faz) Mondelēz, aufgrund seiner Aktivitäten in Russland von schwedischen und norwegischen Unternehmen boykottiert. Inwieweit dieser Boykott für Ikea eine Rolle spielt, kommentierte der Konzern laut faz nicht.

Mondelēz äußert sich in einer Pressemitteilung zu seinen Geschäften in Russland:

“Es gibt keine einfachen Entscheidungen, aber wie die meisten anderen globalen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, bieten auch wir in diesen herausfordernden Zeiten weiterhin Lebensmittel an und konzentrieren unsere Aktivitäten in Russland auf erschwingliche, haltbare Produkte, die für den Durchschnittsbürger ein Grundnahrungsmittel sind."

"Wenn wir unseren gesamten Betrieb einstellen würden, würde das bedeuten, dass vielen Familien, die im Krieg kein Mitspracherecht haben, ein Teil der Nahrungsmittelversorgung entzogen wird", heißt es weiter in der Mitteilung.

