Geschlossene Clubs, zu wenig Personal: So schlecht steht es um die Nachtgastro

KURIER: Die Nachtgastronomie hat in der Coronakrise gelitten. Hat sie sich bereits erholt?

Stefan Ratzenberger: Die Nachtgastronomie war die erste Branche, die schließen musste und die letzte, die wieder aufmachen durfte. Von einer Erholung ist noch lange nicht zu sprechen. Es fehlen die Perspektiven. Knapp 60.000 Studierende haben in der Gastro gearbeitet, davon sind gerade einmal zehn Prozent wieder zurückgekommen. Das Besucherverhalten hat sich außerdem verändert. Die Leute sind aufgrund der Teuerung nur noch Freitag und Samstag statt Donnerstag, Freitag und Samstag unterwegs.

Es fehlt also an Personal. Welche Anreize braucht es, um Arbeiten in der Nachtgastronomie wieder zu attraktivieren?

Das Einfachste wäre eine Art Willkommensbonus. Dabei sollten Mitarbeitende beim Wiedereinstieg 1.000 Euro steuerfrei erhalten unter der Voraussetzung, dass man sechs Monate im Betrieb tätig sein muss, um den Bonus zu bekommen.