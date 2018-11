Neue Clubs sollen eine breitere Zielgruppe ansprechen

3 neue Magic Life Clubs

Tui siedelt sich ebenfalls in Kalabrien an. Der Magic-Life-Club in Pizzo bietet 638 Zimmer und ist so wie der neue Club Skanes in Enfidha in Tunesien auf Familien und Sportler spezialisiert. Auf Singles, Party und junge Leute wird der neue Magic-Life-Club-Bodrum (371 Zimmer) ausgerichtet sein. Alle drei 4*-Clubs sperren im Mai 2019 auf, Kinder bis 15 Jahre wohnen dort kostenfrei.