Reich werden wäre gar nicht so schwierig

Welche Tipps geben Sie Frauen?

Der wichtigste Tipp ist, dass man sich eine Spaßrendite abschneidet. Es ist gut, wenn man alles optimiert, aber man braucht auch Spaß im Hier und Jetzt und heute. Ein weiterer Tipp ist, nicht in die Teilzeitfalle zu tappen, also offiziell Teilzeit zu arbeiten, aber in Wirklichkeit 100 Prozent zu arbeiten. Und ich rate, mit dem Partner die Finanzen zu verhandeln, bevor man heiratet. Aus Sicht des Staates ist eine Hochzeit auch eine wirtschaftliche Vereinbarung. Das ist vielen nicht bewusst.

Wie sollen die Kosten aufgeteilt werden? Aliquot zum Einkommen?

Jeder sollte sein eigenes Konto behalten und eigenes Geld zum Ausgeben. Und ein gemeinsames Konto für gemeinsame Ausgaben.

Zu welchem Investitionsprodukt raten Sie?

Ich versuche die Leute zu Aktien zu ermutigen. Die Aktienquote ist sehr gering. 17 Prozent der Männer haben Aktien und nur sechs Prozent der Frauen. Dabei sind gerade Aktien, die man lang hält, ein sinnvolles Investment und eines, wo man nicht viel Geld braucht um einzusteigen. Man kann auch mit 50 Euro im Monat gut anfangen.

Wo sehen Sie großes Sparpotenzial?

Es kann helfen, das eigene Konsumverhalten zu überdenken und sich anzusehen, in welchen Situationen man etwas kauft. Möchte man sich etwas kaufen, um sich glücklich zu machen, ist das durchaus legitim, find ich. Aber vielleicht kann man es umlenken und sich einen neuen Lippenstift und nicht eine neue Handtasche kaufen. Emotional hat das oft den gleichen Effekt, aber ein Lippenstift ist meist günstiger.

Karl Lagerfeld hat gesagt „Man muss das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt.“ Entspricht das Ihrer Erfahrung?

Meine Erfahrung ist, wenn man ein positives Verhältnis zu seinem Geld entwickelt, dann kommt mehr bei der Tür herein.

