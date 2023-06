Gelangweilte Affen: Die Schattenseite der NFT-Kunst

„Wir sind Teil der gleichen Community“, sagt Tonight-Show-Host Jimmy Fallon in einem Interview zu Paris Hilton. Gemeint ist der „Bored Ape Yacht Club“ (übersetzt: Der Yachtclub der gelangweilten Affen). Was zunächst fast schon wie eine Beleidigung klingt, ist eigentlich ein Kunstclub der Krypto-Szene.

Mitglieder besitzen Affen-Cartoons. Allerdings keine echten, sondern Digitale (in NFT-Form). Es gibt eine sogenannte NFTs-Kunst-Sammlung (Non Fungle Tokens) von „gelangweilten Cartoon-Affen“. Die Rechte an den „einmaligen“ Bildern kann man sich mit Krypto-Währung kaufen. Zu den Clubmitgliedern gehören bekannte Stars wie Eminem, Snoop Dogg und eben Paris Hilton und Jimmy Fallon.

