Legion: Den Anonymous Hackern auf der Spur

Im Zentrum des Podcasts steht aber die Geschichte der Hacker-Gruppe, mit all ihren heldenhaften Taten und fragwürdigen kriminellen Aktivitäten. Beschriebene Hackerangriffe werden mit Experten auf ihre Glaubwürdigkeit überprüft. Und gleich in den ersten Folgen wird einem klar, was alles mit einer Internetverbindung möglich ist.

Der Podcast demaskiert Anonymus nicht, sondern vermenschlicht das abstrakte Bild. Durch die Audiomitschnitte, Interviews, Chatrooms mit verzerrten Stimmen und die Moderation von Khesrau Behroz ist es, wie wenn man selbst unterwegs wäre. Die Welt um einen herum ist da schnell vergessen.