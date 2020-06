Ganz Finnland ist mitten in Wien

"Ich hatte nie vor, ein reales Geschäft zu führen", sagt sie. Doch immer mehr Menschen fragten bei ihr an, wollten die Ware "in echt" sehen. "Sie sind sogar zu mir nach Hause gekommen", lacht sie. Also beschloss Salama-Kollegger, einen Shop im Rochuspark anzumieten – ein Business Park für Jungunternehmer im dritten Bezirk. Kürzlich hat sie ihn zugesperrt und konzentriert sich nun auf den zweiten Shop in der Siebensterngasse. "Eigentlich wollte ich ja noch weitere Geschäfte in anderen Städten eröffnen", seufzt sie, "aber schon die beiden in Wien bedeuteten eine ständige Hetzerei." Nun hat sie wieder mehr Zeit, sich um die Kunden zu kümmern. "Der persönliche Kontakt ist mir sehr wichtig", sagt sie. Ihre Zielgruppe? Alle sollen kommen! "Die finnischen Produkte vermitteln Freude am Leben, da will ich niemanden ausschließen."

Künftig will Salama-Kollegger für ihre Kunden Events organisieren: "Wir hatten Modeschauen im Rochuspark – die nächste im Herbst wird in der finnischen Botschaft stattfinden", freut sie sich. Große Ziele hat sich die Finnin nicht gesteckt: "Ich habe sie alle erreicht, alles soll so bleiben, wie es ist."