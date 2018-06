Frauen an der Spitze: Immer noch Erste

„Kein Land kann je wahrhaft florieren, wenn es das Potenzial seiner Frauen unterdrückt.“ Michelle Obama kennt den wirtschaftlichen Wert von Frauen an der Spitze. Die Norm sind sie noch lange nicht, doch es gibt Fortschritte. Laut Statista bekleiden bei den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich zwar nur 7,2 Prozent der Frauen den Geschäftsführerposten – 2007 waren es jedoch nur fünf Prozent. Gemäß des „Frauen. Management. Report. 2018“ der AK hat das weibliche Geschlecht rund ein Viertel der Positionen in Aufsichts- und Verwaltungsräten der größten börsennotierten Unternehmen innerhalb der EU inne.

In den USA machten Frauen 2017 erstmalig 20 Prozent der Geschäftsleitungen und Vorstandsetagen aus – ein Rekord. Bis zur totalen Gleichberechtigung kann es Forschern zufolge aber noch bis zu 100 Jahre dauern. Dabei legen Studien nahe, dass Frauen in der Chefetage einen positiven Einfluss auf Unternehmen haben. Sie steigern die Motivation, können ordentlich mit Kritik umgehen und wirken positiv auf junge Mädchen ein. Experten sehen den Grund für die rare Besetzung in eingesessenen Vorurteilen. Hier sind die Ersten, die sie aufbrechen.