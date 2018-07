Gründerinnen: Erfolgreich, aber alleingelassen

Und schließlich haben viele Investoren – wie erwähnt hauptsächlich Männer – wenig Verständnis für die Produkte und Dienstleistungen, die Frauen anbieten. „Frauen kommen oft mit Ideen aus ihrem Alltag, wo sie Erfahrung haben. Bei Männern ist das nicht so“, so ein Investor. Deshalb könnten sie mit Kinder- oder Schönheitsartikeln männliche Investoren oft schwerer überzeugen. Kein Wunder, dass auf Frauen-Start-ups seit 2016 nur 4,4 Prozent des seit 2016 investierten Risikokapitals und nur zwei Prozent des insgesamt investierten Kapitals entfallen, wie das Marktforschungsunternehmen PitchBook Data bemerkt.

Auswege aus dem Dilemma können in erster Linie Investoren liefern. Sie sollten, so die Studienautoren, vermeiden, sich auf ihnen vertraute Produkte oder Materien zu fokussieren und mehr Frauen in die Investmententscheidung einbinden. Außerdem sollte Investoren klar sein, dass die Marktchancen für von Frauen gegründete Start-ups auch deshalb besser sind, weil es oft weniger Wettbewerb gibt, da diese ja kaum gefördert und daher wesentlich seltener am Markt sind.

Mehr Expertinnen

Acceleratoren sollten darauf achten, dass sie eine ausgeglichene Kandidatenliste haben und Frauen als Expertinnen und Mentoren beschäftigen. Nicht zuletzt können auch die Frauen selbst etwas tun. Sie können sich mit Hilfe von Coaches auf das Pitching besser vorbereiten. Warum das nötig ist, zeigt das traurige Resümee der Studie: Vor 20 Jahren hatten Frauen einen höheren Anteil am Risikokapital für Start-ups als heute.

„Frauen investieren vorsichtiger“, sagt Elisabeth Zehetner-Piewald, Geschäftsführerin des WKO-Gründerservices. Oft liege das an der familiären Verantwortung, was sich im Geschäftsleben widerspiegle. Auch bei Banken bekämen Frauen oft weniger Geld, aber auch, weil sie sich mit weniger zufrieden geben würden. „Wenn die Idee und das Team passt, bekommen sie Geld. Sie werden nicht generell benachteiligt“, rückt sie zurecht. Verhandeln wolle eben gelernt sein. Der Anteil weiblicher Start-ups liegt in Österreich bei zwölf Prozent. Frauen bekämen oft weniger Geld, oft bräuchten sie auch nicht mehr, da nicht jede Idee gleich viel Kapital brauche.