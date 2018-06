Warum das Gehirn wie Plastilin ist

Gleichwohl könnte man auch mentale Blockaden, die man im Laufe seines Lebens entwickelt und die das Gehirn abgespeichert hat, in Griff bekommen. „Unsere Gewohnheiten und Charaktereigenschaften sind nicht in Stein gemeißelt, sondern Ergebnis unserer Erfahrungen, die im Gehirn in Form neuronaler Bahnungen abgespeichert werden. Wenn wir uns lang genug immer wieder gleich verhalten, werden wir, wie wird sind“, sagt Pamela Obermaier, Kommunikationsallrounderin mit psychologischem Background. Gemeinsam mit Marcus Täuber hat sie jüngst den Bestseller „Alles reine Kopfsache!“ geschrieben. Darin verweben sie die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung mit grundlegenden Prinzipien der positiven Psychologie und wirksame mentale Methoden zu einem einzigartigen Konzept. Damit geben sie jedem Menschen, der etwas in seinem Leben zum Positiven verändern will, ein machtvolles Instrumentarium in die Hand. „Wir kratzen nicht nur an Symptomen, sondern greifen tief in unsere Muster und unsere Persönlichkeit ein“, sagt das Erfolgsduo. Auf den Nenner gebracht: Wissenschaftlich gesehen ist die Basis für Veränderung die Stärkung der Synapsen im Gehirn und die Bildung neuer Nervenzellen, im Fachjargon Neurogenese genannt. Das ist die Theorie. Und wie funktioniert das praktisch? Indem man fünf mentale Erfolgskomponenten berücksichtigt. „Wir nennen sie die Big Five – Fokussierung, Imagination, positive Erwartungshaltung, Entspanntheit und Konditionierung“, so die Autoren. „Die Big Five fungieren als Superhelden-Team, wenn es um Wandlungswünsche und Ziele geht. Richtig angewendet, kann man das Gehirn Schritt für Schritt in Richtung Erfolg umprogrammieren.“ Und das geht – Schritt für Schritt – so.