"Five Star Chef": Köche kämpfen um einen heißbegehrten Job

Was "Five Star Chef" hervorhebt, ist, dass die Teilnehmer hier nicht um ein Preisgeld kämpfen. Ihnen geht es darum einen Job zu ergattern. Und nicht nur irgendeinen Job: Der Gewinner wird nämlich Chefkoch des Restaurants „The Langham‘s Palm Court“ in London, England. 14 Chefs treten also gegeneinander an, um diese begehrte Position besetzen zu können. Von karibischer Küche, über kubanische Spezialitäten, bis zu hinzu klassisch-englischen Gerichten kostet sich die Jury durch alle Delikatessen, die ihnen präsentiert werden.

➤ Lesen Sie mehr: Welche Bücher Österreichs Top-CEOs empfehlen

➤ Lesen Sie mehr: Was man ganz nebenbei von der Psychologie lernen kann