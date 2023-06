Meerjungfrau: Der skurrilste (Traum-) Job der Welt

“Der beste Job, den ich je hatte”, sagt eine ehemalige Unterwasserkünstlerin. Oder besser gesagt "Meerjungfrau“. Sie ist eine von vielen Meerjungfrauen (bzw. Meerjung-Menschen), die man in der Netflix-Serie "MerPeople“ in ihrem Berufsalltag begleitet. Seit den 1940-er Jahren treten sie in Freizeitparks, bei Kindergeburtstagen oder in Aquarien auf. Sie treten in Freizeitparks, Kindergeburtstagen oder Aquarien auf. Derzeit erlebt die 500 Millionen-US-Dollar sogar einen erkennbaren Boom. Weltweit gibt es Tausende. Übrigens auch in Österreich.

So schön der Job zunächst auch klingen mag, die Serie zeigt gleich zu Beginn ungefiltert seine Schattenseiten: Atemnot, Brennende Augen vom Chlor und Nasennebenhöhlenentzündungen gehören unter anderem zu dazu.