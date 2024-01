Ohne Ferialjob keine Karriere? Was Ferienjobs wirklich bringen

Ohne Glamour

Vor der Suche nach dem richtigen Ferialjob sollte man laut Manuela Baierl in sich hinein hören und folgende Frage stellen: „Wo stehe ich jetzt und was ist mein nächster Schritt dorthin?“ Dabei sollte man nie verkrampft oder erzwungen auf die Suche gehen, sondern „offen schauen, wohin der Weg führt.“ Das bedeutet, dass man auch ein Angebot annehmen sollte, das beim ersten Blick nicht so glamourös wirkt. Denn: „Bevor man nichts macht, nimmt man das, was da ist.“

Ohne Eltern

„Oft wird in Bewerbungsgesprächen hinterfragt, ob die Arbeitserfahrung selbst organisiert oder am ,Goldenen Tablett’ serviert wurde“, sagt Julian Maly. Ein Stichwort, das auch Baierl beschäftigt: „Wenn die Eltern sich viel in den Bewerbungsprozess einmischen, kann das irritierend wirken“, sagt sie. Es komme besser an, wenn Bewerber selbst aktiv werden. „Ich honorierte es, wenn eine junge Persönlichkeit sich nicht scheut und sich selbst meldet.“

Ohne Scheu

„Ferialjobs sind die perfekte Gelegenheit, in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern und zu prüfen, ob die Vorstellungen der Wahrheit entsprechen“, sagt Manuela Baierl. Die ersten Jobs schaffen auch eine wertvolle Informationsbasis für einen selbst. Deswegen sollte man laut der Karrierecoachin ruhig mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein reingehen und sich Gehör verschaffen: „Man muss sich nicht hintanstellen, nur weil man jünger ist.“