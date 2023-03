Erstmals Frauen an Spitze von Polizei und Feuerwehr in New York

"Und wir können nicht die letzten in diesen Rollen sein." Die erste Frau als FDNY-Chefin zu sein bedeute ihr sehr viel, sagte die in San Francisco aufgewachsene Kavanagh in dem TV-Interview.

"Ich hoffe, andere Menschen inspirieren zu k√∂nnen, dass sie sich selbst in Positionen sehen, an die sie vielleicht noch nie gedacht hatten. Ich hoffe, dass es T√ľren √∂ffnet."

Der Kampf gegen das Vorurteil

Ernannt wurden beide von B√ľrgermeister Eric Adams - dem 110. B√ľrgermeister der Millionenmetropole und dem 110. Mann in dieser Rolle. Noch nie hatte New York eine B√ľrgermeisterin - und auch in der Hierarchie unter Sewell und Kavanagh stehen vor allem M√§nner.

Gerade einmal etwa 20 Prozent der rund 35.000 uniformierten Mitarbeiter der NYPD - die sich selbst als "New York's Finest", also "die Besten von New York", bezeichnen - sind Frauen. Bei der Feuerwehr mit dem Spitznamen "New York's Bravest" - also "die Mutigsten von New York" - sind es noch nicht einmal zwei Prozent, etwa 140 von rund 11.000.

Während die NYPD schon seit dem 19. Jahrhundert Frauen beschäftigt, dauerte es bis zu den ersten per Gerichtskämpfen durchgesetzten uniformierten Feuerwehrfrauen in New York bis zu den 1980ern.