Wie schaffen es Frauen in die Führungsetage? Diskussion auf KURIER.at

Unter dem Motto „Ladies First – First Ladies“ führt Monika Rosen, Vizepräsidentin der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft, in den Clubräumen der ÖAG durch den Abend. Anlässlich des internationalen Frauentages (8. März.) soll über die Schwierigkeiten für Frauen, die sich im Laufe ihrer Karriere auftun, diskutiert werden. Denn diese beginnen für viele bereits in den ersten Jahren ihrer beruflichen Laufbahn. „Zerbrochene Sprosse“ nennt der Consulter McKinsey diese Ungleichheit in der Jobwelt. Für Frauen ist die Leiter, die sie erklimmen müssen, um im Beruf erfolgreich zu sein, beschädigt. Das erschwert den Aufstieg.

Die Veranstaltung findet live statt und wird am 7. März um 18:30 Uhr auch auf www.kurier.at live übertragen.