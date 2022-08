Eine willkommene Ablenkung nach stressigen Arbeitstagen

Ein Chef-Koch reist um die Welt, um zu helfen

„Wir ernähren nicht nur, wir schaffen Systeme“, sagt der renommierte Küchenchef José Andrés gleich zu Beginn des Dokumentarfilms „Kochen ohne Grenzen: World Central Kitchen“. Andrés macht es sich als CEO der gemeinnützigen Organisation World Central Kitchen zur Mission, Menschen in Not mit Essen zu versorgen. Das Filmteam begleitet dem Star-Koch rund um die Welt und zeigt, wie die Organisation unter teils katastrophalen Bedingungen arbeitet.

Es wird in den überfluteten Straßen nach Hurrikan Florence gekocht, nach dem Erdbeben in Haiti und gezeigt, wie während der Corona-Pandemie geholfen wurde. Man erhält Einblicke in die Organisation und wie sie sich in den vergangenen zwölf Jahren von einer Gruppe von Freiwilligen zu einer humanitären Katastrophenhilfe entwickelt hat. Regie führt der oscarprämierte Regisseur Ron Howard. Howard schafft eine herzliche Atmosphäre und eine besondere Nähe zu der außergewöhnlichen Person José Andrés – informativ und herzerwärmend. Gibt’s zum Streamen auf Disney+