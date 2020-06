Die Spielregeln der Großen

Einst war Nokia Weltmarktführer. Lange ist es her, seit Jahren schon strauchelt der finnische Handy-Riese. Manche sagen, dass die Management-Strategie die falsche war. Klar ist, dass Trends verschlafen wurden und nicht auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen wurde. Vergangene Woche wurde bekannt, dass Nokia weitere 10.000 Stellen streichen wird – die neuen Smartphones verkaufen sich nur mäßig. Nokia steckt in roten Zahlen fest und muss dringend die Kosten senken.

Aber Nokia ist noch nicht tot: Im Februar 2011 verkündete man die enge Zusammenarbeit mit Microsoft an. Auf Nokia Smartphones ist nun Windows Phone das primäre Betriebssystem. Dumm nur, dass die Hardware Microsofts neue Version Windows Phone 8 scheinbar nicht unterstützt. Im Herbst sollen die ersten Windows-Phone-8-Geräte in den Handel kommen – vielleicht ist das der lang ersehnte Erfolg. Ob die Allianz den Partnern einen gleich großen Nutzen bringt, ist fraglich. Im Idealfall sollte sie das, denn Partnerschaften machen langfristig nur dann Sinn, wenn beide Parteien einen wirtschaftlichen Vorteil daraus ziehen. Dann sind sogar Partnerschaften sinnvoll, die in anderen Bereichen als Wettbewerber gelten. "Gemeinsam mit Partnern Innovationen voranzutreiben, ist eine kluge Strategie – nicht zuletzt deshalb, weil sich dadurch auch neue Geschäftsfelder erschließen lassen" schreibt auch IBM in der Studie.

Auch in der Autobranche geht es umtriebig zu, wenn es um Kooperationen geht: Der kleine Fiat 500 etwa entstand in Kooperation mit Ford Motors, der Fiat Punto mit General Motors und der Fiat Seidici mit Suzuki. So mussten die Entwicklungskosten von einer Milliarde Euro pro Auto nicht alleine getragen werden.

Ein Meister der Partnerschaften ist auch der Soft- drinkhersteller Red Bull: Beim derzeitigen Projekt Red Bull Stratos ( Felix Baumgartner wird aus 36.576 Metern von einem Heliumballon abspringen und als erster Mensch die Schallmauer durchbrechen) ist etwa Riedel Communications (Hersteller von Kommunikationstechnik) als Partner mit an Bord. Die Kommunikationslösungen stammen laut der Stratos-Webseite allesamt von Riedel – einem Unternehmen aus dem Wuppertal.