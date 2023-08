Die Gehaltserhöhung wurde abgelehnt – und jetzt?

Ein Geben und Nehmen

Ist es die angespannte wirtschaftliche Lage, die ins Gehalt pfuscht? Hier merkt das Broker-Portal Finanzen.net an: „Wer auch in Krisenzeiten wertvolle Arbeit leistet, kann einfordern, mit einem angemessenen Gehalt entlohnt zu werden.“ Dennoch sollte man abschätzen, wie es um das Unternehmen aktuell bestellt ist. Kooperativ zeigt man sich, indem man fragt, unter welchen Umständen eine Gehaltserhöhung zu erwarten ist. Gibt es in nächster Zeit keine Chance auf Anhebung, kann um andere Vorteile angesucht werden, sagt die Arbeiterkammer: mehr Urlaub, flexiblere Arbeitszeiten oder bezahlte Weiterbildungen. Einigungen hier am besten schriftlich festhalten.

Waren die eigenen Argumente oder die erbrachte Arbeit für die Absage ausschlaggebend, gibt der Personaldienstleister Robert Half zu bedenken, dass es für einzelne gute Leistungen selten Anhebungen gibt. Nur für konstante Mehrleistungen. Sind diese vorhanden, ist die Frage, ob der Vorgesetzte auch davon weiß. Das kann mit regelmäßigen Updates (kurzes eMail genügt) sichergestellt werden.