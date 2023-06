ChatGPT im Job: Führungskräfte hoffen auf Entlastung

In Deutschland ist man flexibler

Der Hernstein Management Report hat auch analysiert, wie Führungskräfte über das „Digital Businesslife“, im Konkreten Remote Work und Workation denken. In Österreich und Deutschland ermöglichen 58 Prozent der Unternehmen ihren Führungskräften ein ortsunabhängiges Arbeiten, also Remote Work. 68 Prozent meinen, dass sie Remote Work weiter oder zusätzlich nutzen wollen.

Noch nicht so stark verbreitet ist „Workation“ – die Kombination von „Work“ und „Vacation“, also Urlaub. 28 Prozent nutzen diese Möglichkeit, für insgesamt 40 Prozent erscheint sie attraktiv. In Deutschland sind diese flexiblen Arbeitsformen häufiger anzutreffen als in Österreich. Beispiel Workation: Die Verbreitung liegt in Österreich bei 23 Prozent, im Nachbarland bei 31 Prozent.

"Remote Work ist aus vielen Unternehmen nicht mehr wegzudenken", so Kreitmayer. "Workation stellt eine weitere Steigerung dar, da die Grenze zwischen Arbeits- und Urlaubssphäre verschwimmt. Das kann für beide Seiten, Unternehmen und Führungskräfte, eine große Chance darstellen, erfordert aber eine von gegenseitigem Verständnis geprägte Unternehmenskultur", sagt die Leiterin des Hernstein Instituts.

