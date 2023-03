Österreicher fühlen sich durch KI um ihre Jobs bedroht

Dass die Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz nach wie vor groß ist, zeigt sich insbesondere in den Umfrageergebnissen aus dem Arbeitsbereich: 63 Prozent sind der Meinung, dass KI und KI-Anwendungen in Zukunft zahlreiche Arbeitsplätze in Österreich bedrohen und für einen Wandel in der Arbeitswelt sorgen könnten.

37 Prozent glauben sogar, dass der eigene Arbeitsplatz ganz oder zumindest teilweise ersetzt werden könnte. Drei Viertel der Befragten sorgten sich, dass KI negative Auswirkungen auf den Bildungsbereich haben könnte.

Dementsprechend sind knapp zwei Drittel für ein Verbot von ChatGPT und weiteren KI-Anwendungen an Schulen und Hochschulen bzw. anderen Bildungseinrichtungen.