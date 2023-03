Betrug und Falschinformation: Nur wenig Vertrauen in ChatGPT

Etwas mehr als zwei Drittel haben moralische und ethische Bedenken. Dementsprechend fordern 81 Prozent, dass ChatGPT und andere KI-Anwendungen strenger reguliert, ├╝berwacht und regelm├Ą├čig ├╝berpr├╝ft werden, um Datenschutz, Neutralit├Ąt und Korrektheit zu gew├Ąhrleisten.

Wandel

Ganz konkret haben die ├ľsterreicherinnen und ├ľsterreicher auch Angst um Jobs. 63 Prozent sind der Meinung, dass KI und KI-Anwendungen in Zukunft zahlreiche Arbeitspl├Ątze in ├ľsterreich bedrohen und f├╝r einen Wandel in der Arbeitswelt sorgen k├Ânnten. 37 Prozent glauben, dass der eigene Arbeitsplatz ganz oder zumindest teilweise ersetzt werden k├Ânnte.

Drei Viertel der Befragten sorgten sich, dass KI negative Auswirkungen auf den Bildungsbereich haben k├Ânnte. Dementsprechend sind knapp zwei Drittel f├╝r ein Verbot von ChatGPT und weiteren KI-Anwendungen an Schulen und Hochschulen bzw. anderen Bildungseinrichtungen.