ChatGPT schaffte bei Test großen Teil der Zentralmatura

Die Gratis-Software ChatGPT hat in einem Test der Landesschülervertretung Niederösterreich große Teile der letztjährigen Zentralmatura bewältigt. Im Fach Deutsch wurde der Text-Automat von Lehrern je nach Thema mit einem Befriedigend oder Genügend beurteilt, in Mathe schaffte er einen knappen Vierer und in Teilen der Englisch-Matura einen soliden Dreier, teilten die Schülervertreterinnen und -vertreter am Mittwoch mit.

Bei dem Test wurde relativ realitätsnah vorgegangen: Bei der Eingabe in ChatGPT wurde nur die Angabe eingefügt. Bewertet wurden dann die direkten Antworten, die von der Software ausgespuckt wurden - ohne auch noch so offensichtliche Fehler auszubessern. Die Texte in Deutsch wurden dann von einem Team von Lehrerinnen und Lehrern bewertet, die Antworten in Mathe und Englisch von der Schülervertretung selbst (die Lösungen werden jedes Jahr im Anschluss an die Matura veröffentlicht, Anm.)