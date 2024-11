Druckmittel Burn-out: Warum sich Chefs fast nur falsch verhalten können

Verbotener Kontakt im Krankenstand?

Total verboten ist eine Kontaktaufnahme im Krankenstand nicht. Zulässig ist sie aber nur in absoluten Ausnahmefällen (wie beim Recht auf Nicht-Erreichbarkeit im Urlaub). In angemessenen Abständen dürfen außerdem ärztliche Bestätigungen verlangt werden (am besten, wenn die vorhergehende bereits abgelaufen ist). In der Kommunikation ist laut Silberbauer also „absolute Zurückhaltung“ angebracht.

Setzt sich der Arbeitgeber darüber hinweg, kann das kontraproduktiv sein, weiß Markus Seper, HR-Profi und Geschäftsführer der All-In-Personalberatung. „Es ist nicht zu unterschätzen, was für ein Druck auf der betroffenen Person lastet.“ Meist hätte diese ohnehin ein schlechtes Gewissen, ihr Team im Stich zu lassen. SMS, Anrufe und Mails könnten das Gefühl verstärken und die Genesung verzögern. „Das ist auch ein Thema der Planung und Organisation. Je besser man als Unternehmen organisiert ist, desto weniger wird man eine Person während des Krankenstands kontaktieren.“

Statt Druck auszuüben, rät Seper, großzügig zu sein. Die erkrankte Person um einen ungefähren Zeithorizont der Abwesenheit zu bitten und vorzuschlagen, sich noch mehr Zeit zu nehmen. „Dann gewinnt man als Arbeitgeber die notwendige Planbarkeit“, sagt er. „Wenn man die ersten ein, zwei Monate überstanden hat, ist es oft egal, ob eine Person nach sechs Monaten oder einem Jahr zurückkommt.“ Eine Herausforderung, die aber bleiben könnte, wäre die finanzielle.