Böse Unternehmer: Woher unser Neid auf erfolgreiche Menschen kommt

Ob das gleichzeitig bedeutet, sich am Rand des Legalen zu bewegen? Auch hier zeigt sich ein Muster, sagt Franke. Eine internationale Studie hat 2013 belegt, dass Unternehmer in ihrer Jugend häufiger kleine Delikte begehen. Geschwindigkeitsübertretungen, Schulverweise. „Nichts Kriminelles, aber kleine Verfehlungen“, so Franke.

„Vor allem die, die versuchen, alles richtig zu machen, hören die Unkenrufe. Dass Unternehmer keine Steuern zahlen oder Menschen ausbeuten“, berichtet IFN-Geschäftsführerin Anette Klinger . Sie ist Miteigentümerin von Internorm , einem Familienunternehmen, das Fenster und Türen seit über 90 Jahren ausschließlich in Österreich produziert und Interessierte jederzeit einlädt, sich davon ein Bild zu machen. „Wenn das eine offene Firma ist, man hineingehen und sehen kann, wie Angestellte arbeiten, schafft das einen anderen Zugang.“ Doch den trauen sich nicht alle zu. Obwohl es viele Vorzeige-Betriebe wie Internorm gibt – vor allem in den Bundesländern, erzählt sie.

Dort würden sie als „Hidden Champions“ sogar zu Weltmarktführern in ihren Nischen heranwachsen. Vor der Öffentlichkeit halten sie diese Position aber lieber geheim, um nicht „falsch interpretiert zu werden“. „Das sind üblicherweise Firmen mit einer sehr werteorientierten Unternehmenskultur, die langfristig und nachhaltig ausgerichtet ist. Und die keine Altlasten an die nächste Generation weitergeben wollen“, sagt Klinger. „Das ist eigentlich die Basis der österreichischen Wirtschaft.“ Doch das wüssten zu wenige.

Es ist der Traum nach Reichtum, der in das Wechselspiel zwischen Neid und Häme einzahlt, erklärt der Wirtschaftshistoriker Peter Eigner. „Man ist neidisch, wenn sich jemand diesen Traum erfüllt, aber auch ein bisschen ehrfürchtig.“ Ein österreichisches Phänomen, das historisch gewachsen ist, erklärt der Wissenschafter. Denn in Zeiten der Habsburgermonarchie waren es vorwiegend die religiösen Minderheiten, die den Schritt ins Unternehmertum wagten, während die Katholiken das Risiko scheuten, vorgelebt durch tendenziell wirtschaftsfeindliche Beamtenregierungen.

Erfolge neu feiern

Dass eine so lange gewachsene Skepsis vorerst nicht zu ändern ist, weiß auch IMMOcontract-CEO Sascha Haimovici. Dennoch hofft er, dass wir dem Erfolg in Österreich einmal positiver begegnen. Dass Erfolg bedeutet, gemeinsam etwas zu bewirken, Steuern zu bezahlen und Arbeitsplätze zu schaffen. „Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, damit sich alle mehr leisten können“, so der Immobilienvermittler in Hinblick auf die anhaltende Wirtschaftskrise.

„Durch die Krisen, die wir haben, entsteht Innovation. Diese zu liefern, das macht einen guten Unternehmer aus.“ Über Leichen gehen, um im Tatort-Jargon zu bleiben, und Mitarbeiter auf dem Weg zur Innovation ausbeuten, würde sich sowieso rächen, ist Haimovici sicher. „Den Erfolg über den Verlust von anderen zu stellen, ist immer der falsche Weg.“